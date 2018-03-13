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16:54 13.03.2018

Сакварелидзе заявляет, что не собирается покидать Украину

Сакварелидзе заявляет, что не собирается покидать Украину

Экс-заместитель генерального прокурора Украины и соратник лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили Давид Сакварелидзе не намерен покидать территорию Украины.

"Покидать территорию Украины не собираюсь", - сказал Д.Сакварелидзе на пресс-конференции во Львове во вторник.

По его словам, в среду, 14 марта, в Мостиском районном суде Львовской области состоится подготовительное заседание в связи с обвинениями, выдвинутыми против него прокуратурой.

Адвокат Д.Сакварелидзе Валерия Коломиец рассказала, что ее подзащитного обвиняют в четырех преступлениях. "Во-первых, Сакварелидзе инкриминируют, якобы он в сговоре с другими лицами парализовал работу пункта пропуска "Шегини" 10 сентября минувшего года, хотя когда автобус с Саакашвили прибыл на границу Украины, пункт пропуска уже не работал", - сказала она.

Также, по словам адвоката, сначала Д.Сакварелидзе вменяли в вину то, что он незаконно переместил через границу Украины ряд украинских и заграничных журналистов. "Но в процессе эти обвинения исчезли из материалов и теперь ему инкриминируют, что именно он переместил Саакашвили через границу Польши и Украины. Но не указано, как именно он это сделал – перевез в багажнике, перебросил или перенес через границу", - сказала В.Коломиец.

По ее словам, еще два обвинения касаются сопротивления сотруднику Госпогранслужбы и воздействию на него.

Сам Д.Сакварелидзе в свою очередь отметил, что в Украине не расследуют дела против реальных коррупционеров, а в то же время дела против представителей оппозиции "ускоряются со скоростью света".

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые фактически прорвали границу. 12 февраля 2018 года.

М.Саакашвили был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии. Впоследствии стало известно, что М.Саакашвили прибыл из Варшавы в Нидерланды, где проживает его семья.

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Интерфакс-Украина
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