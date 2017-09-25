Сакварелидзе утверждает, что его собираются лишить украинского гражданства

Экс-заместитель генерального прокурора Украины, член партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе заявляет, что имеет неофициальную информацию о намерении президента Украины лишить его украинского гражданства.

"Только что получил неофициальную и пока окончательно не подтвержденную информацию о том, что Петр Алексеевич Порошенко собирается вскоре забрать гражданство у меня, а также у ряда других нелояльных к нему лиц из числа тех, кому он сам его дал два года назад", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Д.Сакварелидзе добавил, что ожидал такого развития событий, но сомневался, что президент Украины пойдет на такие действия.

"Пока во власть не придут достойные Украины люди, обеспечив в том числе право граждан на справедливый суд, я буду вынужден имитировать борьбу за восстановление моего гражданства в существующих псевдодемократических судах", - добавил политик.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины Михеила Саакашвили.