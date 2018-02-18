События

17:06 18.02.2018

Националисты завершили акцию на Майдане

Активисты Добровольческого движения ОУН и ряда других националистических организацией завершили свою акцию на Майдане Независимости.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после того, как националисты забросали камнями здания Россотрудничества и двух банков на киевском Подоле, они вернулись на центральную площадь города.

Возле Стелы Независимости выступил лидер Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский и ряд активистов, подведя итоги акции.

Участники акции также почтили память погибших героев Небесной сотни, зажгли фаеры и сожгли флаг РФ.

Как сообщалось, около сотни активистов Добровольческого движения ОУН пришли от Майдана Независимости к зданию Россотрудничества на ул.Борисоглебской на киевском Подоле и забросали его булыжниками и яйцами. Кроме того, они разбили камнями стекла в зданиях "Сбербанка" (бывшего "Сбербанка России") и "Альфа-Банка" на соседней ул.Сагайдачного. Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

После погрома зданий участники акции двинулись колонной обратно на Майдан Независимости в сопровождении правоохранителей, которые не предпринимали никаких действий в отношении активистов.

В полиции заявили, что устанавливают личности активных участников и подстрекателей погромов в ходе акций в столице в воскресенье, но никого не задерживали. В полиции Киева также отметили, что заявлений от учреждений, в отношении которых были направлены неправомерные действия, пока не поступали, уголовные производства не открывались.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинцы Чехии и чешская общественность почтили память Героев Небесной Сотни

В центре Киева спокойно, основные акции завершились

Националисты забросали камнями здание "Россотрудничества" в Киеве

Националисты бьют камнями окна в офисе "Сбербанка"

Мемориал героям Небесной сотни может располагаться только на Аллее героев Небесной сотни

Порошенко принял решение участвовать в судебном процессе по госизмене Януковича

Саакашвили мог дать важные показания в суде по делу о расстрелах активистов Майдана

После завершения процесса по госизмене Януковича ждет суд относительно преступного приказа против Майдана

Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и Тоцкого по делу о расстрелах на Майдане в 2014

Против Майдана действовали переодетые в украинскую форму спецназовцы из РФ – Наливайченко

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: Россия достигла своей цели, если она хотела посеять хаос в США

Директор "Элита-центр" и его сообщник арестованы за вымогательство $50 тыс.

Основная группа Мюнхенской конференции по безопасности может собраться в октябре в Беларуси

Стрелявший по прихожанам церкви в Дагестане являлся ваххабитом, заявляют в муфтияте

В зоне проведения АТО на собственных минных заграждениях подорвалось двое российских военных, один погиб

Макей обсудил с Волкером возможность ввода белорусских миротворцев на Донбасс

На борту самолета потерпевшего крушение в Иране украинцев не было

Число погибших во время стрельбы в Дагестане возросло до пяти человек

Украинский военный ранен в зоне АТО в воскресенье

В Валках в результате пожара два человека погибли, трое пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА