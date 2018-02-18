Националисты завершили акцию на Майдане

Активисты Добровольческого движения ОУН и ряда других националистических организацией завершили свою акцию на Майдане Независимости.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после того, как националисты забросали камнями здания Россотрудничества и двух банков на киевском Подоле, они вернулись на центральную площадь города.

Возле Стелы Независимости выступил лидер Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский и ряд активистов, подведя итоги акции.

Участники акции также почтили память погибших героев Небесной сотни, зажгли фаеры и сожгли флаг РФ.

Как сообщалось, около сотни активистов Добровольческого движения ОУН пришли от Майдана Независимости к зданию Россотрудничества на ул.Борисоглебской на киевском Подоле и забросали его булыжниками и яйцами. Кроме того, они разбили камнями стекла в зданиях "Сбербанка" (бывшего "Сбербанка России") и "Альфа-Банка" на соседней ул.Сагайдачного. Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

После погрома зданий участники акции двинулись колонной обратно на Майдан Независимости в сопровождении правоохранителей, которые не предпринимали никаких действий в отношении активистов.

В полиции заявили, что устанавливают личности активных участников и подстрекателей погромов в ходе акций в столице в воскресенье, но никого не задерживали. В полиции Киева также отметили, что заявлений от учреждений, в отношении которых были направлены неправомерные действия, пока не поступали, уголовные производства не открывались.