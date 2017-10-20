Виновница ДТП в Харькове отказалась давать пояснения суду по сути подозрения

Жительница Харькова Елена Зайцева - водитель Lexus, который 18 октября в центре города въехал в пешеходов и стал причиной гибели 5 человек, в ходе судебного заседания по избранию ей меры пресечения отказалась давать пояснения суду по сути подозрения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после нескольких вопросов судьи Е.Зайцева сказала, что считает подозрение необоснованным и не признает его. Она также добавила, что пояснения даст ее адвокат.

Е.Зайцева надеется, что ее родителям позволят оказать помощь семьям потерпевших.

В настоящее время выступает адвокат Юлия Козырь. Она утверждает, что на данный момент невозможно говорить об обоснованности подозрения.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Следователь и прокурор ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.