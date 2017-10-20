События

15:58 20.10.2017

Виновница смертельного ДТП в Харькове в момент аварии была под воздействием опиатов

Виновница смертельного ДТП в Харькове в момент аварии была под воздействием опиатов

Жительница Харькова Елена Зайцева - водитель Lexus, который 18 октября в центре города въехал в пешеходов и стал причиной гибели 5 человек, в момент совершения ДТП была под воздействием опиатов.

Как сообщил в ходе заседания Киевского райсуда Харькова по избранию меры пресечения Е.Зайцевой прокурор Максим Блохин, об этом свидетельствуют выводы о результатах медицинского осмотра подозреваемой.

Он заявил ходатайство о приобщении копии документа к материалам дела.

Адвокат Юлия Козырь заявила, что это абсолютная ерунда, так как её подзащитная на момент ДТП была "абсолютно трезвая". По её словам, Е.Зайцеву в кабинете следователя вынудили повторно сдать на анализ мочу и кровь. Она потребовала три часа на ознакомление с выводами медосмотра. Но следователь и прокурор считают, что достаточно часа.

Кроме того, следователь отверг обвинения адвоката и сказал, что мочу на анализ брали только в наркодиспансере.

Как сообщалось, вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек), остальные были доставлены в медучреждения.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

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Интерфакс-Украина
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