События

21:42 18.10.2017

Внедорожник въехал в толпу людей в Харькове, очевидцы сообщают о пяти погибших и 11-ти пострадавших

В среду около 20.45 в начале ул.Сумская в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по неофициальной информации, погибли пятеро и пострадали более десяти человек.

"По предварительным данным, внедорожник въехал в толпу людей. В настоящее время количество погибших и травмированных устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия выехало руководство харьковской милиции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вместе с тем, по информации очевидцев ДТП, внедорожник врезался в людей после столкновения с другим автомобилем. В результате происшествия погибли 5 пешеходов.

"Ужасная авария возле Пузатой Хаты на Сумской, 1. Сбит светофор. Пять трупов, 11 пострадавших, раненых скорая увезла. Полчаса назад. Лексус принял в бок удар Фольксвагена и перевернулся", - написал в соцсети Facebook очевидец аварии Ростислав Касьяненко.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, по состоянию на сейчас в больницу скорой и неотложной помощи доставлены четверо пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

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