События

14:44 14.10.2017

В Марше Славы примут участие до 20 тыс. человек

В Марше Славы примут участие до 20 тыс. человек

В Марше Славы по случаю Дня защитника Украины в субботу в Киеве примут участие до 20 тыс. человек, провокации участники мероприятия не планируют, сообщил лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"От "Нацкорпуса" по состоянию на утро было около 10 тыс. участников. Общее количество превысит 20 тыс. Это будет мощное объединенное националистическое мероприятие", - сказал он после окончания 2-го съезда партии в субботу в Киеве.

Говоря о возможных событиях во время марша, А.Билецкий подчеркнул: "За всех членов "Национального корпуса" мы несем полную ответственность".

"Каждый год СМИ говорят о марше как о стихийном бедствии, но это самый большой национальный праздник в году. Если вы спрашиваете, будут ли сегодня какое-то практические действия, то мы, националисты, не путаем святые вещи с политическими. Для нас сегодня сакральный праздник, мы вспоминаем наших предков-защитников и побратимов, погибших на фронте", - подчеркнул он.

Как сообщалось, правопорядок на выходных в Киеве будет обеспечивать 2,3 тыс. правоохранителей.

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