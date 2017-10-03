Около $10 млн были выведены через фиктивные компании при строительстве "Источника нейтронов" - Луценко

При строительстве ядерной установки "Источник нейтронов" в ННЦ "Харьковский физико-технический институт" через фиктивные компании было выведено около $10 млн, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сейчас следствие считает, что около $10 млн были выведены через фиктивные компании", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

"Как только закончатся судебные процессы, которые должны юридически установить факт фиктивности определенных компаний, мы сможем предъявить обвинение тем лицам, которые подписывали соответствующие бухгалтерские документы, а также подталкивали бухгалтеров к определенным действиям", - добавил генпрокурор.

Он уточнил, что, по данным следствия, деньги выводились через пять фирм-подрядчиков с признаками фиктивности.

"Сейчас речь идет о фиктивных подрядчиках, далее будем говорить с руководством Харьковского физико-технического института. Выемка документов (в институте – ИФ) уже проведена", - рассказал Ю.Луценко.

Как сообщалось, в апреле 2010 года в ходе визита в США президент Виктор Янукович пообещал, что Украина избавится от высокообогащенного урана при технической и финансовой помощи США. В рамках реализации двусторонних договоренностей Украина получила от США эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование. Кроме этого, США выделили средства на строительство ядерной установки "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" на базе ННЦ "Харьковский физико-технический институт".

Генпрокуратура Украины 1 июня 2017 года открыла уголовное производство в отношении служебных лиц Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", ООО "Торгово-закупочное предприятие "Торгсервис", ООО "Производственный комплекс "Свет шахтера", ООО "Стальконструкция", ООО "Стальконструкция ЛТД", которые в период 2012-2017г.г. злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору со служебными лицами субподрядных организаций и других субъектов хозяйствования, используя поддельные документы, осуществили растрату в особо крупных размерах средств, выделенных правительством США на строительство ядерной установки "Источник нейтронов", путем их перечисления субъектам хозяйствования с признаками фиктивности.

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мила Йованович 22 сентября заявила, что посольство США обратит внимание на расследование дела, открытого по факту хищения средств при строительстве ядерной установки "Источник нейтронов".