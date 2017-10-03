Первое заседание суда по делу о расстрелах на Евромайдане назначено на 5 октября

Досудебное следствие по делу о расстрелах на Евромайдане закончено, Первое судебное заседание назначено на 5 октября, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Это то, чего ждало общество все эти годы. Это то, что при назначении в парламенте мне поставили как задание №1. Сейчас могу доложить: следователи и прокуроры выполнили свою огромную гигантскую работу, и мы считаем готовыми к обвинению Януковича (бывшего президента Украины Виктора Януковича – ИФ), Захарченко (экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко - ИФ), Якименко (экс-главы СБУ Александра Якименко - ИФ) и ряд других должностных лиц правоохранительных органов к даче приказов, которые привели к расстрелу мирных демонстрантов на Майдане", - сказал Ю.Луценко на брифинге в Харькове во вторник.

По его словам, первое заседание по делу назначено в Печерском районном суде г.Киева на 5 октября.

"Это дело 5 октября рассматривается в Печерском суде. В случае удовлетворения нашего ходатайства о заочном правосудии, оно в короткие сроки будет передано для рассмотрения по существу через судебное следствие в соответствующем суде", - сказал Ю.Луценко.