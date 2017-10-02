События

19:35 02.10.2017

Стрелок в Лас-Вегасе не был связан с террористическими группировками, утверждают в ФБР

ФБР не нашло связей у 64-летнего Стивена Паддока, подозреваемого в стрельбе в Лас-Вегасе, с террористическими группировками, передает в понедельник агентство Ассошийэтед Пресс (АП) со ссылкой на заявление, сделанное специальным агентом Аароном Роузом на пресс-конференции.

При этом властям США еще предстоит установить мотивы действий стрелявшего, отмечает АП.

Агентство напоминает, что заявления об отсутствии связей С.Паддока с террористическими группировками прозвучало после того, как ранее в понедельник ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ .

Ранее сообщалось, что не менее 58 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Пострадали до 515 человек.

Согласно данным полиции, подозреваемый - С.Паддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Позднее полиция сообщила, что С.Паддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер.

егасе, с террористическими группировками, передает в понедельник агентство Ассошийэтед Пресс (АП) со ссылкой на заявление, сделанное специальным агентом Аароном Роузом на пресс-конференции.

При этом властям США еще предстоит установить мотивы действий стрелявшего, отмечает АП.

Агентство напоминает, что заявления об отсутствии связей С.Паддока с террористическими группировками прозвучало после того, как ранее в понедельник ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ .

Ранее сообщалось, что не менее 58 человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в районе бульвара Лас-Вегас в ночь на понедельник, где на тот момент проходил концерт. Пострадали до 515 человек.

Согласно данным полиции, подозреваемый - С.Паддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Позднее полиция сообщила, что С.Паддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер.

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