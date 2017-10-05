Трагедия в Лас-Вегасе не связана с терроризмом, считает глава комитета по разведке сената США

Стрельба в Лас-Вегасе, которая привела к многочисленным жертвам, не имела отношение к терроризму, заявил в среду председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр.

"В настоящий момент я рад сообщить о том, что этот случай не похож на терроризм", - сказал сенатор журналистам на пресс-конференции.

Ранее ответственность за трагедию в Лас-Вегасе взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Тем не менее ФБР не нашло у 64-летнего Стивена Пэддока, подозреваемого в стрельбе, связей с террористическими группировками.

Между тем в Лас-Вегас прибыл президент США Дональд Трамп, который планирует встретиться с пострадавшими в результате стрельбы, а также с представителями местных правоохранительных органов.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний С.Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Сам С.Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер.