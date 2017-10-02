Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек

По меньшей мере, 58 человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в Лас-Вегасе, передает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Между тем, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, число пострадавших увеличилось до 515 человек.

По информации полиции, подозреваемый - 64-летний американец по имени Стивен Паддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Позднее полиция сообщила, что С.Паддок застрелился до того, как полиция ворвалась в его номер.