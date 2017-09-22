"Профсоюзное наступление" требует уволить из Фонда госимущества чиновника из "окружения Януковича"

Около сотни представителей профсоюзных организаций вышли на митинг под стены Фонда государственного имущества Украины в пятницу с требованием уволить с должности исполняющего обязанности председателя Фонда Виталия Трубарова, сообщает пресс-служба Независимых профсоюзов Украины.

По словам главы Независимых профсоюзов Украины Сергея Павленко, В.Трубаров является чиновником из "окружения экс-президента Виктора Януковича". "Профсоюзное наступление продолжает борьбу с недобросовестными чиновниками. Сегодня Фондом госимущества руководит Виталий Трубаров, человек, который во времена Януковича был переведен из Донецкой области в Киев. Сегодня он исполняет обязанности руководителя Фонда. Поэтому мы требуем, чтобы Трубаров освободили от этой должности", - заявил С.Павленко.

Он отметил, что В.Трубарова, который работал руководителем аппарата Фонда госимущества, назначили на должность исполняющего обязанности председателя Фонда, хотя в структуре есть три заместителя, которые могли бы стать и.о. руководителя.

"Назначение Трубарова на эту должность – это нарушение закона. Также мы требуем, чтобы назначение на такие должности, как руководитель Фонда госимущества, согласовывалось с профсоюзными организациями. Человек, который прислуживал Януковичу, не может сегодня управлять таким важным государственным органом", - добавил С.Павленко.

Он отметил, что профсоюзы зарегистрировали свои требования в секретариате Фонда госимущества.

В.Трубаров работал с 2010 по 2015 год начальником регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г.Киеву. Ранее работал на различных должностях в региональном отделении Фонда госимущества, областном совете и налоговой инспекции в Донецкой области.