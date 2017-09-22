Генпрокурор подписал подозрение нардепу Довгому

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении народному депутату Олесю Довгому (группа "Воля народа"), сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор подписал подозрение Довгому", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Как сообщалось, генпрокурор заявлял, что О.Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га. "Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявил он.

Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По словам О.Довгого, его пытаются привлечь к ответственности за решение коллегиального органа, коим является Киевсовет. Кроме того, он подчеркивает, что в пределах своих полномочий он не подписывал решения Киевсовета, а был уполномочен лишь ставить визы на принятых решениях.

11 июля 2017 года Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого. В своем заключительном слове перед голосованием О.Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.

14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что по О.Довгому начали проводить следственные действия.

В августе директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что пока подозрение О.Довгому не согласовано.