События

16:57 18.09.2017

Пожилая гражданка Украины пыталась сжечь себя у автовокзала в российском Волгограде

Гражданка Украины в понедельник совершила акт самосожжения в центре Волгограда, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"Около 14:00 74-летняя женщина, по предварительным данным, гражданка Украины, возле автовокзала в Центральном районе подожгла на себе платье", - сказал А.Корнаухов.

По его данным, женщина госпитализирована в больницу N25 города Волгограда. У нее диагностированы ожоги 30% тела.

"В настоящее время выясняется, чего хотела добиться женщина своим поступком ", - добавил собеседник агентства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд признал невиновными обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади)

Суд арестовал с возможностью внесения залога подозреваемого в причинении НБУ убытков в 33 млн грн

При Минобороны Украины работают 65 советников от стран НАТО

Суд признал обоснованным подозрение Сакварелидзе

На юге и востоке Украины, а также в Киеве на ближайшие дни объявлена чрезвычайная пожарная опасность

ПОСЛЕДНЕЕ

Активисты строят баррикады на выездах от Ильичевского горсуда

Российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы

Директор одесского лагеря "Виктория" взят под стражу на 2 месяца без права залога

В Киеве задержали лжеминера-рецидивиста

Консулы посетили удерживаемого в РФ Павла Гриба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog869.html
РЕКЛАМА