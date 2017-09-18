Пожилая гражданка Украины пыталась сжечь себя у автовокзала в российском Волгограде

Гражданка Украины в понедельник совершила акт самосожжения в центре Волгограда, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

"Около 14:00 74-летняя женщина, по предварительным данным, гражданка Украины, возле автовокзала в Центральном районе подожгла на себе платье", - сказал А.Корнаухов.

По его данным, женщина госпитализирована в больницу N25 города Волгограда. У нее диагностированы ожоги 30% тела.

"В настоящее время выясняется, чего хотела добиться женщина своим поступком ", - добавил собеседник агентства.