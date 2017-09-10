Саакашвили: мы проехали через польский пункт пропуска, но не можем въехать на украинский из-за преградившего дорогу спецназа

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявляет, что их автобус миновал польский пункт пропуска "Медыка" (пол. Medyka), расположенный напротив украинского ПП "Шегини".

"Польская сторона нас спокойно выпустила, хотя предупредила, что могут быть проблемы нка украинской стороне. Цивилизованном с нами обошлись", - сказал М.Саакашвили в эфире телеканала NewsONE в воскресенье вечером.

По его словам, после пересечения польского ПП автобус остановился перед украинским ПП "Шегини". "Перед нами стоит спецназ в экипировке Советского Союза, со щитами. Дали приказ, закрыли полностью пункт пропуска для всех и намереваются нас не подпустить близко", - рассказал политик.