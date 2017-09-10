События

11:59 10.09.2017

Саакашвили заявил, что не имеет плана "Б" на случай, если его не впустят в Украину

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, находясь в польском Жешуве (польск. Rzeszów), что у польско-украинской границы, заявил, что не имеет плана действий на случай, если его не впустят в Украину.

В интервью журналистам в Жешуве в воскресенье он подтвердил намерение въехать в Украину в воскресенье вместе со своим сыном.

"Я не собираюсь устраивать никакие Майданы, я собираюсь просто въехать в Украину", - сказал он.

"Хотя мне очень приятно, что сотни человек собрались сегодня не в центре города, а практически в поле, чтобы защитить не столько меня, сколько свои права", - добавил М.Саакашвили.

В настоящее время к М.Саакашвили присоединились руководитель фракции партии "Батькивщина" в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко, а также ряд депутатов от этой фракции.

В комментарии журналистам Ю.Тимошенко заявила, что народные депутаты прибыли в воскресенье в Жешув с целью не только поддержать М.Саакашвили, а для защиты демократических ценностей и недопущения установления в Украине диктатуры. В этой связи она призвала "всех объединиться" для построения в Украине свободного и демократического общества.

После непродолжительного общения украинские политики сели в автобус.

"У меня нет планов кого-то свергать. Мои планы - приехать и защитить свои права в суде без эксцессов", - сказал М.Саакашвили грузинской телекомпании "Рустави-2".

По данным телекомпании, М.Саакашвили вместе с супругой и младшим сыном в эти минуты направляется к ПП Краковец на границе Украины.

Комментируя реакцию украинских властей на его планы вернуться, он высказал мнение, что президент П. Порошенко его боится. "Порошенко думает, что если я приеду в Украину, он будет свергнут. Видимо, у него преувеличенное мнение обо мне. Не знаю, кто ему это вбил в голову. Шеварднадзе меня так не боялся, как он. Не могу это объяснить. Но, так как столько людей пришло меня поддержать, наверное, поэтому боятся этого", - сказал он.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что власти Украины экстрадируют его в Грузию, М.Саакашвили заявил, что исключает такой вариант, но готов к любому сценарию.

По его словам, если бы П.Порошенко хотел его экстрадировать, то это уже было бы сделано раньше.

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