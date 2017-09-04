События

17:35 04.09.2017

Заказчик убийства экс-депутата Думы РФ Вороненкова находится в России

Заказчик убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

"Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, котоаря привела нас к пониманию, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны. Заказчик находится на территории Российской Федерации. Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Николаеве.

Ю.Луценко также проинформировал, что "исполнитель, в основном, граждане Украины".

"Тех, на кого у нас были доказательства, задержали", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что расследование убийства Д.Вороненкова в настоящее время почти завершено.

Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

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Интерфакс-Украина
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