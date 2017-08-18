Арестован третий подозреваемый в связи с терактом в Барселоне

Испанская полиция арестовала в городе Риполь третьего подозреваемого по делу о теракте в Барселоне, сообщает в пятницу британская газета "Индепендент".

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель фургона пока не найден.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ.