События

10:00 18.08.2017

Арестован третий подозреваемый в связи с терактом в Барселоне

Испанская полиция арестовала в городе Риполь третьего подозреваемого по делу о теракте в Барселоне, сообщает в пятницу британская газета "Индепендент".

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель фургона пока не найден.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ.

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Интерфакс-Украина
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