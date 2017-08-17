События

19:51 17.08.2017

Власти Испании сообщают о трех погибших в результате теракта в Барселоне

Наезд фургона на пешеходов в Барселоне, по последним данным, привел к гибели трех человек, сообщает в четверг сайт газеты "Паис" со ссылкой на данные властей.

"Подтверждены данные о трех погибших в результате нападения", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что небольшой фургон врезался в толпу людей в центре Барселоны. Несколько десятков человек получили травмы.

Водитель фургона после наезда на прохожих вышел из своего транспортного средства и пешком скрылся с места происшествия. Позже появились данные о том, что подозреваемых двое, и они забаррикадировались в одном из ресторанов в центре города.

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Интерфакс-Украина
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