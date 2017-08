Число погибших в результате теракта в Барселоне увеличилось

Жертвами наезда фургона на пешеходов на центральной улице в Барселоне могли стать как минимум 13 человек, сообщает в четверг радиостанция "Кадена сер" со ссылкой на источники в полиции.

Ранее официально сообщалось о трех погибших.

Video shows disturbing scene after vehicle hits crowd of people on a busy Barcelona street; injuries reported. https://t.co/V2G604oJP2 pic.twitter.com/5VRmDUzvtG