В Генштабе ВСУ призывают не волноваться из-за законопроекта, позволяющего РФ использовать ПВО на границах Беларуси и Украины

Представитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев призывает не волноваться из-за внесения президентом России Владимиром Путиным в Государственную Думу проекта федерального закона, который позволит РФ использовать ПВО на границах Беларуси с Евросоюзом и Украиной.

"Хочу сразу успокоить наших зрителей. Вопрос касается чисто технической наработки этого документа", - сказал В.Селезнев в эфире "Радио Свобода".

Он пояснил, что, начиная с 2009 года, Союзное государство Беларуси и Российской Федерации осуществляет общий контроль за воздушным пространством над территорией двух государств. Что касается контроля за воздушным пространством над территорией Беларуси, то этим занимаются соответствующие подразделения ПВО Вооруженных сил Республики Беларусь.

"Чтобы адаптировать документ, зафиксированный в 2009 году, президент России подал протокольное поручение, чтобы привести его в соответствие с современными реалиями", - отметил представитель Генштаба.

"Что касается позиции Вооруженных сил Украины, то Воздушные силы ВСУ выполняют задачи исключительно в воздушном пространстве нашей страны. Поэтому нет причин кому-либо волноваться, что мы можем иметь хлопоты, связанные с этим документом", - заявил он.

В.Селезнев также сообщил, что в прошлом году Вооруженные силы Украины провели ряд стратегических командно-штабных учений, в ходе которых отрабатывались различные варианты применения ВСУ в рамках реагирования на любые случаи и факты агрессии со стороны возможного противника.

"Учения показали уровень готовности ВСУ для отражения агрессии на любом из направлений", - заверил В.Селезнев.

Представитель Генштаба добавил, что в этом году планируется проведение соответствующих учений в сентябре.