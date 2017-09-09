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14:58 09.09.2017

В РФ возбудили более 30 уголовных дел в отношении украинских военных, участвовавших в АТО

Следственный комитет Российской Федерации возбудил более 30 уголовных дел в отношении украинских военных – участников АТО на Донбассе, некоторые из дел – без конкретных фигурантов, сообщил представитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

"Мы получаем информацию из открытых источников относительно решений, которые принимает Следственный комитет Российской Федерации о возбуждении уголовных дел в отношении участников АТО на востоке нашей страны", - сказал В.Селезнев в интервью "Радио Свобода", опубликованном в субботу.

На вопрос, сколько таких уголовных дел, он ответил: "Их более 30".

По словам В.Селезнева, в некоторых уголовных делах фигурируют украинские должностные лица различного уровня, "начиная от главнокомандующего ВСУ генерала армии Виктора Муженко, заканчивая командирами частей и подразделений, которые выполняли или выполняют сейчас задачи в районах проведения АТО". Другие дела возбуждены безлично. "То есть фактически любой из украинских военнослужащих, выполнявших задачи на востоке нашей страны, может попасть в число фигурантов этих уголовных дел", - пояснил он.

В.Селезнев также рассказал, что когда в начале июля у него в Симферополе в оккупированном Крыму умерла мама, он не смог поехать на ее похороны. "К сожалению, я не имел возможности отдать последний долг именно из этих соображений. Очень большие риски остаться в Крыму навсегда", - сказал он.

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