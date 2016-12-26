Спорт

11:53 26.12.2016

Селезнев перешел из "Шахтера" в турецкий "Карабюкспор"

Нападающий Евгений Селезнев покидает донецкий "Шахтер" и переходит в турецкий клуб "Карабюкспор" (занимает сейчас 12-е место в Турецкой суперлиге), сообщает официальный сайт украинского клуба.

Е.Селезнев родился в Макеевке Донецкой области. С 2007 года выступал в составе "Шахтера", отдавался в аренду в киевский "Арсенал". В июле 2009 года перешел из "Шахтера" в "Днепр". Затем вернулся в "Шахтер", с которым в сезоне 2011-2012 годов выиграл чемпионат и Кубок Украины. В августе 2012 года вновь вернулся в "Днепр", подписав контракт на четыре года. С этой командой в сезоне 2014-2015 годов дошел до финала Лиги Европы.

В феврале 2016 года Е.Селезнев перешел из "Днепра" в российскую "Кубань". В мае 2016 года после расторжения контракта с "Кубанью" опять вернулся в "Шахтер", подписав контракт на два года.

С 2008 года выступает за национальную сборную Украины по футболу.

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