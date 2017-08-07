Гран-при вокального конкурса "Черноморских игр" завоевала 11-летняя Елизавета Волощенко из Херсона

Гала-концертом и выступлением звёзд украинской эстрады завершился в Скадовске (Херсонская обл.) XV юбилейный Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские игры", главную награду вокального конкурса получила 11-летняя Елизавета Волощенко из Херсона, покорившая своим пением жюри и гостей фестиваля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в воскресенье вечером завершение фестиваля ознаменовалось карнавальным шествием улицами Скадовска к главной фестивальной сцене, где состоялся гала-концерт с участием суперфиналистов песенного конкурса и звёзд украинской эстрады, которые и сами когда-то были конкурсантами "Черноморских игр" - Тины Кароль, Нади Дорофеевой, порадовали публику своими выступлениями и Monatic, Pozitiff, Alekseev.

Поприветствовала участников фестиваля, суперфиналистов и гостей первая леди страны Марина Порошенко - ее письменное обращение к "Черноморским играм" зачитал со сцены ведущий фестиваля.

По результатам голосования всех членов жюри самую высокую награду - гран-при вокального конкурса - получила 11-летняя Елизавета Волощенко из Херсона, покорившая членов жюри и фестивальную публику своим вокальным талантом. Е.Волощенко также получила специальное профессиональное оборудование для пения.

Вручая гран-при, учредитель фестиваля Николай Баграев выразил убеждение в том, что через несколько лет юные таланты вокального конкурса будут выступать на "Черноморских играх" в качестве звездных гостей.

"Впечатления от фестиваля самые лучшие, очень высокий уровень подготовки детей", - сказал Н.Баграев журналистам.

Он подчеркнул, что организаторы фестиваля и жюри как люди из музыкальной индустрии хотят появления новых талантливых исполнителей. "На этом фестивале такие таланты и появляются... Мы должны это делать и будем делать дальше", - заверил учредитель фестиваля.

По словам Н.Баграева, в сентябре уже будут известны сроки проведения очередного, XVI фестиваля "Черноморские игры".

Все суперфиналисты "Черноморских игр" были награждены фестивальной наградой - "золотым дельфином" и получили персональные призы - профессиональную технику.

Фестиваль "Черноморские игры" проходил в Скадовске с 4 по 6 августа при поддержке Херсонской облгосадминистрации и облсовета.

Как сообщили агентству в отделе коммуникации полиции Херсонской области, за три дня фестиваль посетили более 70 тысяч человек, общественный правопорядок обеспечивали 150 полицейских и 45 представителей общественных формирований. "Грубых нарушений общественного порядка во время проведения фестиваля не допущено", - подчеркнули в облполиции.