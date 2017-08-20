В Скадовске патрульный автомобиль из г.Днепр столкнулся со "скорой"

Автомобиль патрульной полиции и карета "скорой помощи" столкнулись в г.Скадовск Херсонской области в субботу вечером, пострадали водитель "скорой" и фельдшер, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Вчера около 20:30 в дежурную часть Скадовского отделения полиции поступило сообщение, что на одном из перекрестков города столкнулись автомобили патрульной полиции и "скорой помощи", - сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Предварительно установлено, что оба автомобиля двигались по ул.Гагарина в одном направлении: впереди - карета "скорой помощи", а за ним патрульный автомобиль полиции г.Днепр, которые находятся в командировке на время курортного сезона.

"По словам свидетелей, автомобиль службы "103" двигался без проблесковых маячков, а патрульная "Тойота Приус", включив звуковой сигнал и маячки, начала опережение "скорой". На перекрестке с ул.Балтазаровской водитель "скорой помощи" начал осуществлять поворот налево и автомобиль полиции осуществил с ним столкновение. В результате ДТП водитель "скорой" и фельдшер получили легкие телесные повреждения. Патрульные полицейские не пострадали", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (поручение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством), ведутся следственные действия.