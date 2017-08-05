В Скадовске стартовали "Черноморские игры"

XV юбилейный Всеукраинский фестиваль "Черноморские игры" стартовал в пятницу в Скадовске (Херсонская область), в рамках этого мероприятия проходит детский вокальный конкурс, среди гостей фестиваля - известные выпускники "Черноморских игр" и популярные украинские исполнители.

Как передает корреспондент агентства, в вокальном конкурсе зарегистрировалось 368 детей-конкурсантов, после двух туров в полуфинал в Скадовск прошли 57 исполнителей и групп.

Помимо песенного конкурса, программа фестиваля предусматривает творческие конкурсы для детей, дискуссионный клуб для конкурсантов и их родителей со звёздами украинского шоу-бизнеса, игровые программы. Оценивают юные вокальные таланты жюри в составе: член Национального совета по телевидению и радиовещанию Валентин Коваль, композитор и музыкальный продюсер Руслан Квинта, продюсер Елена Мозговая, преподаватель вокала Алена Савинова, генеральный директор канала М1 Сергей Перцев, генпродюсер канала М1 Натела Чхартишвили-Зацаринна, генпродюсер ТАВРмедиа "Виталий Дроздов, режиссер, продюсер Олег Боднарчук, а также популярные украинские исполнители - Анастасия Каменских, Алексей Потапенко, Надежда Дорофеева, Алексей Завгороднюк (Позитив), Тина Кароль, Михаил Хома (DZIDZIO). 4 августа после полуфинала вокального конкурса в качестве гостей фестивали выступили известные украинские исполнители Оля Полякова, Потап, Настя Каменских и другие.

Фестиваль проходит при поддержке Херсонской облгосадминистрации и облсовета, завершится мероприятие 6 августа определением финалистов конкурса и гала-концертом.