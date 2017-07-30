Украинка Сурженко вернулась на подконтрольную Украине территорию

В субботу имеющая проблемы со слухом украинка Людмила Сурженко, которую с начала июля незаконно удерживали и пытали боевики ОРЛО, пересекла линию разграничения сторон на Донбассе и прибыла на подконтрольную властям Украины территорию, сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Вчера поздно вечером волонтеры, СБУ и местные власти Луганской ВГА сообщили мне по телефону, что Людмила Сурженко, которая имеет недостатки слуха и которая исчезла несколько недель назад на оккупированных территориях, перешла КПВВ "Станица Луганская". Людмиле сразу была предоставлена соответствующая психологическая помощь, сейчас она в больнице под наблюдением медиков. Об исчезновении госпожи Людмилы нам в июле сообщили ее близкие, также неравнодушные граждане и волонтеры, которые очень переживали за то, что она перестала выходить на связь", - написала И.Геращенко в своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ добавила, что Л.Сурженко во время незаконного удерживания пытали в связи с чем в понедельник во время скайп-конференции по заложникам в формате Минской гуманитарной группы она будет требовать от координатора ОБСЕ в группе посетить украинских заложников на оккупированных территориях, к которым годами не допускают МККК и другие международные организации.

"Это неправильно, что в течение всего времени работы Минской группы представитель ОБСЕ только раз посетил украинских заложников, и видел только нескольких из них, а не всех. В украинские тюрьмы все международные организации имеют доступ. А все факты пыток украинцев боевиками должны быть осуждены как украинскими, так и международными судами. Я надеюсь, что по факту незаконного удерживания и пыток госпожи Сурженко боевиками уже возбуждено уголовное дело против контролируемых РФ боевиков", - написала И.Геращенко.

Как сообщалось, имеющая проблемы со слухом украинка Людмила Сурженко исчезла в начале июля при пересечении КПВВ "Станица Луганская" со стороны ОРЛО. 19 июля И.Геращенко по итогам заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске сообщила, что представители ОРДЛО заявили о проверке ими информации об удерживании 6 украинцев, в том числе и Л.Сурженко.