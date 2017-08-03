Освобожденная заложница боевиков Сурженко пройдет обследование в одной из киевских больниц, – Геращенко

Украинка Людмила Сурженко, освобожденная после незаконного удерживания и пыток со стороны боевиков ОРЛО, прибыла в Киев для обследования в одной из больниц столицы, сообщает первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Людмила Сурженко уже в Киеве. Как и все остальные освобожденные заложники, по инициативе президента, она пройдет обследование, лечение и реабилитацию в одной из ведомственных больниц", - написала И.Геращенко на своей странице в Facebook в четверг.

По информации первого вице-спикера парламента, факты пыток над Л.Сурженко лягут в основу отчетов международных правозащитных организаций.

Как сообщалось, в начале июля имеющая проблемы со слухом украинка Л.Сурженко исчезла при пересечении КПВВ "Станица Луганская" со стороны ОРЛО.

30 июля Л.Сурженко, которую незаконно удерживали и пытали боевики ОРЛО, пересекла линию разграничения сторон на Донбассе и прибыла на подконтрольную властям Украины территорию.