Украина подготовила обращения в международные организации и суды в связи с пытками боевиков "ЛНР" над украинкой Сурженко

Украинская сторона подготовила обращения к международным организациям и судебным инстанциям в связи с пытками, которые применяли боевики отдельных районов Луганской области к незаконно задержанной ими на КПВВ "Станица Луганская" 13 июля украинке Людмиле Сурженко, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Людмилу Сурженко, похищенную террористами, отпустили из плена. Сейчас она в безопасности и под наблюдением врачей в крайне тяжелом психологическом состоянии. Людмиле предоставляется вся необходимая помощь, подготовлены обращения к международным организациям и судебным инстанциям", - написал В.Гройсман в своей странице в "Фейсбук2 в воскресенье.

Он напомнил, что боевики так называемой "ЛНР" на КПВВ в Станице Луганской 13 июля похитили имеющую инвалидность с детства по слуху Л.Сурженко. "Людмилу боевики "ЛНР" в плену жестоко пытали плоскогубцами, повредили руку. Эти нелюди добивались от женщины признания на камеру о том, что она "работает на украинском спецслужбы", - сообщил премьер.

В.Гройсман выразил убеждение, что эта жестокость будет обязательно наказана, как и все другие преступления, которые совершаются на временно оккупированной украинской территории.