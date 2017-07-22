Правоохранители задержали боевика "ДНР" в зоне АТО – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали в районе проведения антитеррористической операции бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, пправоохранители установили, что во время временной оккупации в 2014 году боевиками Славянска человек с оружием дежурил на одном из незаконных блокпостов. Основная функция блокпоста - противодействие наступлению сил антитеррористической операции.

"По словам задержанного боевика, среди террористов было немало выходцев из России, в том числе так называемых "казаков" и представителей Чечни", - говоритися в сообщении.

После освобождения города украинскими военными он длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донецкой области, где и был задержан оперативниками спецслужбы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.