Защита Добкина намерена обжаловать решение суда о его аресте

Адвокаты народного депутата Украины (фракция "Оппозиционный блок") Михаила Добкина готовят апелляцию на решение суда Печерского районного суда Киева о взятии его под стражу.

"Мы будем готовить заявление в Апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму", - цитирует М.Добкина пресс-служба "Оппоблока".

Нардеп также подтвердил, что залог за него внесли его коллега по фракции Вадим Новинский (30 млн грн) и сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников (20 млн грн).

"Я благодарен своим товарищам. Они приняли решение (внести залог) без меня, всего лишь поставив меня об этом в известность", - отметил М.Добкин.

Как сообщалось, 15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата М.Добкина и установил в качестве альтернативы сумму залога в 50 млн грн (было предоставлено 5 дней на внесение залога).

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест М. Добкина.

Генпрокуратура вручила М.Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий.