События

09:47 19.07.2017

Новинский внес 30 млн грн залога за нардепа Добкина, Колесников – 20 млн

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин сообщил, что его коллега по фракции Вадим Новинский во вторник внес за него 30 млн грн из суммы залога в 50 млн грн, а остальную часть суммы должен внести сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников.

"Да, я разговаривал с Вадимом Владиславовичем по телефону и он подтвердил, что сегодня внес первую часть залога, которая составляет 30 млн грн. Также я получил информацию, что вторую часть будет вносить Борис Колесников", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

М.Добкин напомнил, что срок для внесения залога истекает в четверг. "Я не вношу самостоятельно. У меня нет таких денег, чтобы вносить залог. Вносят мои товарищи, у которых есть и финансовые возможности, и у них эти деньги задекларированы. Потому что любая сумма, которая вносится как залог, проверяется финансовым мониторингом и проверяется происхождение денег, их законность", - отметил он.

Позднее бывший народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко написала на своей странице в Фейсбуке: "Залог за Мишу Добкина внесли Вадим Новинский (30 млн) и Борис Колесников (20 млн)".

Как сообщалось, 15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата М.Добкина и установил в качестве альтернативы сумму залога в 50 млн грн.

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