Суд арестовал нардепа Добкина с альтернативой залога в 50 млн. грн.

Печерский районный суд г.Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 млн грн. При этом подозреваемому предоставлено 5 дней на внесение залога.

Следственный судья зачитала резолютивную часть решения суда: "Ходатайство заместителя генерального прокурора Столярчука об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Добкина Михаила Марковича удовлетворить. Применить к Добкину… который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотрено ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.4 ст .190 УК Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах действия двух месяцев – до 14 сентября 2017 года включительно. Избрать подозреваемому Добкину альтернативную меру пресечения в виде залога в размере… 50 млн грн".

Следственный судья также отметила, что подозреваемый М.Добкин, который на данный момент не удерживается под стражей, должен не позднее чем через 5 дней с момента избрания меры пресечения внести залог на счет Печерского районного суда г.Киева и предоставить соответствующий документ.

Также, по решению суда, М.Добкин должен являться на вызов к следователям и судьям, воздержаться от общения с фигурантами дела, а также сдать паспорта.

В случае нарушения этих условий суд может рассмотреть ходатайство об увеличении размера залога.

Прокуратура просила суд об избрании М.Добкину меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн.

Сам М.Добкин просил не лишать его свободы под личные обязательства.

Народные депутаты Нестор Шуфрич, Дмитрий Добкин (оба – фракция "Оппозиционный блок") и Дмитрий Свяиташ (группа "Видродження") заявили о готовности взять М.Добкина на поруки.

Вместе с тем перед решением суда М.Добкин заявил, что у него нет такой суммы, чтобы внести залог. "У меня нет 150 млн, чтобы внести такой залог. Я считаю, что такой залог необоснованный - он не стимулирует подозреваемого не совершать каких-то действий, которые могут помешать следствию. Он направлен на то, чтобы такой суммой сделать невозможным применение альтернативы залога вообще и выхода меня под залог на свободу. 150 млн – это сумма, которая вообще ни к чему не привязывается", - сказал депутат.

После решения суда М.Добкин заявил, что "расстроен и обескуражен" решением, и подчеркнул, что у него нет денег для внесения залога.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест М. Добкина. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура намерена просить суд об избрании М.Добкину меры пресечения в виде содержания под стражей.

В пятницу Генпрокуратура вручила М.Добкину подозрение по статье мошенничества и превышения служебных полномочий. Нардеп сообщил журналистам, что сдал следователю все свои паспорта и не намерен покидать пределы Украины, но подчеркнул, что его передвижение по Украине не ограничено. Он также заявил, что не намерен вносить за себя залог, если суд назначит слишком большой его размер как альтернативу аресту.

Нардеп из фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил еще до решения суда о готовности внести залог.