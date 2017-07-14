Добкину вручили подозрение в Генпрокуратуре

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин сообщил, что в Генеральной прокуратуре Украины ему вручили подозрение.

"Мне вручили подозрение по статье "злоупотребление служебным положением" и по статье 190 "мошенничество". Никакой стати 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением – ИФ.), о которой говорил генеральный прокурор (Юрий Луценко – ИФ), там нет. Этот говорит о том, что он не читал то, что он подписывал", - сказал М.Добкин журналистам после посещения Генпрокуратуры Украины в пятницу.

Нардеп добавил, что подозрение ему вручал не Ю.Луценко, а исполняющий обязанности генпрокурора - его первый заместитель Дмитрий Сторожук.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада удовлетворила три представления генерального прокурора Ю.Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

Как сообщалось, 29 июня 2017 года Ю.Луценко внес в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест М.Добкина. По его словам, в действиях М.Добкина в бытность его мэром Харькова (2006-2010 года) "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн".

По информации Генпрокуратуры, М.Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона от 05.04.2001). Кроме того, М.Добкин способствовал в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории г.Харькова путем обмана, то есть совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

12 июля комитет Верховной Рады по вопросам регламента признал законным и мотивированным лишь одно представление генпрокурора - о даче согласия на привлечение М.Добкина к уголовной ответственности. Два других представления - о предоставлении согласия на задержание и на арест М.Добкина - комитет признал недостаточно мотивированными.