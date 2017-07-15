Контракт с Таиландом на поставки "Оплотов" будет полностью выполнен

Украина в полном объеме обеспечит поставки в Таиланд построенных на мощностях ГП "Завод им. Малышева" (Харьков) новых основных боевых танков (ОБТ) "Оплот-Т" в рамках заключенного в 2011 году контракта, сообщает госконцерн "Укроборонпром".

"Он (контракт – ИФ) будет выполнен в соответствии со всеми предусмотренными ним договоренностями. Предприятие-исполнитель этого заказа и производитель ОБТ "Оплот" - ГП "Завод им. В.А.Малышева", входящее в состав концерна", - говорится в сообщении пресс-службы госконцерна, обнародованном в пятницу.

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Роман Романов заявил, что у госконцерна также достаточно производственных мощностей и для выполнения заказа на поставки "Оплотов" для Вооруженных сил Украины.

"Укроборонпром" способен изготовить лучшие отечественные танки "Оплот" для ВСУ - серийное производство этой техники налажено и отработано"- подчеркнул генеральный директор оборонно-промышленного объединения.

Ранее в этот день на Львовском бронетанковом заводе президент Украины Петр Порошенко сообщил о выделении более чем 300 млн грн на закупку танков "Оплот" для ВСУ. "Львиная доля средств направляется на вооружение, чтобы наши воины могли эффективно воевать. Более 300 млн грн пойдет на закупку модернизированных танков "Оплот", - сказал он.