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15:55 23.08.2017

Полторак: Танки "Оплот" в ближайшее время поступят в украинскую армию

Танки "Оплот" поступят на вооружение украинской армии уже в ближайшее время, заверяет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Оплоты" начнут поступать в армию в ближайшее время. Они будут поступать в таком количестве, в котором нам позволит государственный оборонный заказ и финансовый ресурс", - сказал С.Полторак журналистам на выставке вооружений в центре Киева в среду.

Он отметил, что на выставке представлены образцы вооружения, "которые прошли испытания и у нас, наконец-то, появились деньги для того, чтобы их купить".

"Это модернизированный танк Т-72, бронированные машины, такие как "Варта", "Козак". Они очень нужны для передвижения в зоне АТО, у нас много потерь именно не на передовой линии, а в ходе передвижения во время деятельности ДРГ", - отметил министр.

БМ "Оплот" ("Оплот-М" до принятия на вооружения) - украинский основной боевой танк. Разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и выпускается заводом ЗТМ им.Малышева.

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Интерфакс-Украина
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