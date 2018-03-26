Экономика

14:31 26.03.2018

Контракт с Таиландом завершен и следующие "Оплоты" - для Украины, заявляет гендиректор "Укроборонпрома"

Контракт с Таиландом завершен и следующие "Оплоты" - для Украины, заявляет гендиректор "Укроборонпрома"

Контракт на поставку основных боевых танков (ОБТ) "Оплот-Т" в Королевство Таиланд успешно завершен, сообщает генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

Как сообщает в понедельник пресс-служба "Укроборонпрома", по словам гендиректора, крайняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации.

"Контракт выполнялся несмотря на нечестную конкуренцию и военную агрессию России. Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений", - подчеркнул П.Букин.

По его словам, реализация "тайского контракта" позволила Украине получить валютные поступления в бюджет и загрузить производственные мощности предприятий концерна.

"С завершением экспортного контракта с Таиландом концерн настраивается на производство танков для ВСУ. БМ" Оплот ", принятый на вооружение еще в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих. Ведь за это время появились важные технологические инновации. В то же время Вооруженные силы и предприятия "Укроборонпрома" получили опыт применения военной техники в зоне АТО. Мы готовы интегрировать в "Оплот" для украинской армии технологии, проработанные с учетом боевого опыта. Речь идет о передовое на цифровое оснащение, в частности, прицельный комплекс и систему управления огнем", - отметил П.Букин.

Он сообщил, что работы по созданию новых "Оплотов" идут в соответствии с опытно-конструкторскими работами, которые сейчас согласовываются с Минобороны Украины. Эти работы предусматривают и значительную модернизацию Т-64, которые эксплуатируются в украинской армии, для унификации с "Оплот".

Достигнутый уровень оснащения будет в дальнейшем применен и для модернизации ОБТ Т-64. Такая унификация значительно уменьшит стоимость производства "Оплотов" и модернизации Т-64.

Работы по изготовлению танков были выполнены ГП "Завод им. Малышева", входящего в состав ГК "Укроборонпром".

Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк ОБТ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года и в украинскую армию поставлены первые 2 танка.

Контракт объемом более $240 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков ОБТ "Оплот" заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта.

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