Путин бросил вызов международному порядку – Мэттис

Президент РФ Владимир Путин бросил вызов мировому порядку, установившемуся после Второй мировой войны, совершая преступления за границами России, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на встрече со студентами на церемонии 70-летия Плана Маршалл, сообщает Голос Америки.

"Руководитель Пентагона напомнил об агрессии России против Украины и вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года", - говорится в сообщении на сайте Голоса Америки.

Кроме того, Дж.Мэттис отметил, что миллионы людей в России разочарованы и нуждаются во вдохновении, но В.Путин, подобными действиями им не поможет.

"Их лидер (В.Путин - ИФ), вредя за пределами России, не восстановит их счастье и не разбудит их надежду", - передает пресс-служба Пентагона слова Дж.Мэттиса.

Дж.Мэттис отметил, что США и НАТО не отказываются от взаимодействия с РФ, но при условии уважения свободы и ценностей.

"Соединенные Штаты стремятся взаимодействовать с Россией, также как и НАТО. Но Россия должна осознавать, за что мы вступаемся и чего мы не будем терпеть: мы выступаем за свободу, и мы никогда не откажемся от свободы нашего народа или ценностей нашего альянса, которым мы дорожим",- заявил министр.

Глава Пентагона подчеркнул, что НАТО выполняет свою роль, развертывая войска в прифронтовых государствах (Эстонии, Латвии, Литве и Польше), чтобы продемонстрировать решимость альянса.

"Это пример объединенного НАТО. Наш союз уже давно является стабилизирующей силой в Европе. Это помогает сохранить международный порядок, основанный на правилах. И это служит для поддержания мира и защиты общих ценностей, которые выросли из просветления", - отметил Дж.Мэттис.

По словам Дж.Мэттиса, мир находится на новом историческом этапе.