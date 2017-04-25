События

16:44 25.04.2017

Премьер Израиля отказался от встречи с главой МИД Германии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил намеченную на вторник в Иерусалиме встречу с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

Причиной стало намерение немецкого политика провести беседу с представителями израильского гражданского сообщества, выступающими против дальнейшего строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, сообщила радиостанция "Дойче велле".

Накануне глава израильского правительства дал понять, что негативно относится к желанию З.Габриэля встретиться с левыми правозащитными организациями Израиля. По данным израильских СМИ, Б.Нетаньяху поставил З.Габриэля перед выбором - встречаться с правозащитниками или с ним.

Глава германского МИД, в свою очередь, пытался объяснить, что встреча с теми, кто критикует действия правительства, это совершенно нормальная практика. "Мы проводим подобные мероприятия на протяжении многих лет во многих странах", - сказал министр.

Он подчеркнул, что отмена встречи с Б.Нетаньяху не станет катастрофой и не изменит его отношения к Израилю.

Во встрече с З.Габриэлем примут, в частности, участие представители организации отслуживших солдат Breaking the Silence ("Нарушающие молчание"), которая критически относится к политике поселений израильского правительства, и некоммерческой организацией "Бецелем", заботящейся о соблюдении прав палестинцев.

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