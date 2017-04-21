СЕТАМ в 2017г может продать имущества на 4 млрд грн – Петренко

Государственное предприятие (ГП) "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) в 2017 году может реализовать имущества на 4 млрд грн, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"СЕТАМ необходимо выйти в этом году на удвоение показателя предыдущего года, и планка в 4 млрд грн абсолютно доступна", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Как сообщил генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев, в первом квартале 2017 года объем реализованного предприятием имущества вырос в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом 2016 года и составила 386 млн грн, а количество проданных лотов увеличилось в 1,8 раза– до 3,762 тыс.

При этом стоимость реализованных активов за весь период работы СЕТАМ по состоянию на 20 апреля 2017 года составляет 2,6 млрд грн, а поступления в государственный бюджет от деятельности СЕТАМ – 299,5 млн грн.

"У нас 57% лотов реализуются с повышением цены, 44% лотов реализуются уже с первых торгов…Прирост цены лотов, которые продались по цене, выше начальной, составил 24%", – отметил В.Вишнев.

По словам министра юстиции, результат деятельности СЕТАМ в 2017 году будет зависеть, в том числе, от эффективности внедрения в стране института частных исполнителей.

"Когда в Украине заработает система института частных исполнителей, мы ожидаем, что это позитивно повлияет на систему электронных продаж, потому что чем больше будет исполняться судебных решений, тем больше лотов будет появляться на площадках. Это однозначно даст позитивный импульс для работы СЕТАМ и для работы Государственной исполнительной службы, как бы странно это ни звучало. Когда появится конкуренция, тогда будет и мотивация у государственных исполнителей более эффективно работать", – прокомментировал П.Петренко.

Как отметил В.Вишнев, на данном этапе СЕТАМ в направлении реализации имущества на электронных торгах сотрудничает с Государственной исполнительной службой, коммерческими банками, занимается продажами непрофильных и неликвидных активов госпредприятий.

ГП "СЕТАМ" также запустило проект по реализации имущества предприятий-банкротов, сейчас ведутся переговоры с арбитражными управляющими.

Кроме того, СЕТАМ намерена заниматься реализаций драгоценностей – предприятием подписан договор с Государственным хранилищем драгоценных металлов и камней, ожидается поступление лотов.

"Не останавливаясь на этом, мы подписали договор с ГП "Янтарь Украины" и на сегодняшний день в системе есть первые четыре лота – это изделия из янтаря", – добавил гендиректор СЕТАМ.

СЕТАМ заработала в экспериментальном режиме с 1 мая 2014 года в некоторых областях, с августа того же года эксперимент был расширен на территорию всей Украины. Распоряжением №212-р от 11 марта 2015 года Кабинет министров по результатам эксперимента ввел продажу арестованного имущества на электронных торгах на постоянной основе по всей территории страны.

Главной целью ГП "СЕТАМ" является реализация госполитики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.