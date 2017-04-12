В Черногории задержана участница "газовой схемы" Мусиенко, САП предпринимает меры для ее экстрадиции в Украину

Подозреваемая в участии в "газовой схеме" Александра Онищенко Ирина Мусиенко задержана в столице Черногории Подгорице, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предпринимает меры для ее экстрадиции в Украину.

"7 апреля в аэропорту Подгорица власть Черногории по ориентировке Департамента Интерпола и Европола задержали гражданку Украины Мусиенко И., которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Онищенко, в частности в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины", - говорится в сообщении САП на странице в Фейсбуке в среду.

В настоящее время САП предпринимает все возможные меры для экстрадиции И.Мусиенко на территорию Украины с целью привлечения к уголовной ответственности.

В прокуратуре напомнили, что во время первых задержаний участников "газовой схемы", 15 июня 2016 года, И.Мусиенко покинула территорию Украины и до настоящего времени не возвращалась. 13 августа ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Постановлением детектива НАБУ от 13 августа И.Мусиенко объявлена в розыск.