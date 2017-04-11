События

16:20 11.04.2017

Путин о ситуации с ударами США в Сирии: это сильно напоминает события 2003 года, когда США показывали химоружие, якобы обнаруженное в Ираке

Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация с химатакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США демонстрировали якобы химоружие, обнаруженное в Ираке.

"Мы обсуждали это с господином президентом, и я сказал, что это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ) на международной сцене", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттарелла, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он добавил, что все то же самое происходит и сейчас, "партнеры кивают им".

"Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали", - сказал В.Путин.

Президент РФ также заявил, что Москва обратится в соответствующие структуры ООН в Гааге с тем, чтобы провести тщательное расследование инцидента с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб.

"Мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательно расследовать. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления", - сказал В.Путин.

По словам российского лидера, по итогам такого расследования и в зависимости от его результатов должно быть "принято взвешенное решение".

ВАЖНОЕ

Безопасность и освобождение заложников станут основными вопросами на заседании ТКГ в Минске

Полиция обеспечит безопасность граждан на массовых мероприятиях в Украине - от Пасхи до Евровидения

Оболонский суд начнет рассматривать дело о госизмене Януковича 4 мая

Пятеро украинских военных ранены в зоне АТО за сутки, боевики осуществили 66 обстрелов

РФ рано или поздно выплатит Украине компенсацию за оккупацию, убежден Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

Проспект Победы в Киеве может снова стать Брест-Литовским проспектом

РФ обладает информацией о подготовке новых провокаций с химоружием в Сирии - Путин

Около 4 млн грн выделено из областного бюджета на реконструкцию диорамы "Битва за Днепр"

В ГП "Документ" надеются на возобновление работы в Киеве до конца текущей недели

Два российских военнослужащих погибли в Сирии, еще один ранен

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
креатин
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА