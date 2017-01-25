События

08:03 25.01.2017

Панама приостановила расследование дела об офшорах

Прокуратура Панамы приостановила расследование скандального дела о так называемом "панамском досье", раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем, сообщила генеральная прокуратура страны.

Как было объявлено на пресс-конференции, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

В апреле 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации.

ВАЖНОЕ

Боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО во вторник, один украинский военный ранен

На четырех въездах в Киев восстановлено движение транспорта

Помощница судьи Апелляционного суда Киевской области задержана на взятке $23 тыс

Порошенко - российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев

Задержаны еще трое подозреваемых в "газовом деле" Онищенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Конгресс внесен законопроект, запрещающий президенту США начать ядерную войну в любой момент

В очередях на границе с Польшей 700 автомобилей

Сенаторы утвердили кандидатуру Хейли на должность постпреда США при ООН

В случае угрозы жизни Церцвадзе Украина по международной конвенции откажется от его экстрадиции – Енин

Комитет по премиям присудил премию Рыльского переводчику с греческого Степаненко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА