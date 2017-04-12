Крупные компании США вывели $1,6 трлн в оффшор - Oxfam

Крупные американские компании в общей сложности вывели $1,6 трлн в страны с льготным режимом налогообложения в обход налоговых органов США, свидетельствуют данные международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

Как говорится в исследовании Oxfam и Института налогообложения и экономической политики, в 2015 году эта сумма увеличилась на $200 млрд по сравнению с предыдущим годом. Деньги выводились 50 крупнейшими американскими концернами через сеть из более чем 1750 дочерних предприятий и филиалов.

При этом корпорации потратили около $2,5 млрд на лоббирование в 2009-2015 годах, добившись значительных налоговых льгот.

Oxfam подчеркивает, что при подобной стратегии ухода от налогов фирмы действуют в рамках закона, так как налоговая система позволяет концернам уклоняться от уплаты честных взносов. Вместо установленной в США ставки налога в 35% предприятия, охваченные исследованием, платили благодаря различным лазейкам в законах в среднем лишь 25,9%, а то и меньше.

Если же будет реализован план президента США Дональда Трампа по льготной репатриации прибыли компаний из оффшоров, американские концерны смогут сэкономить от $312 млрд до $327 млрд: налоговая ставка в ходе такой репатриации составит всего 10% вместо 35%.

Одним из ярких примеров таких компаний является Apple, которая держит за пределами США свыше $200 млрд в странах с низким уровнем налогов, в том числе в Ирландии. Фармкомпания Pfizer оставила в оффшорах $193 млрд, Microsoft - $124 млрд, General Motors - $104 млрд.

Исследование составлено на основании анализа налоговых деклараций и прочих открытых источников.