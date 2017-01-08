События

15:36 08.01.2017

Второй теракт за день произошел в Багдаде, его жертвами стали семь человек

По меньшей мере, семь человек погибли, свыше 10 получили ранения в результате второго за день теракта в Багдаде, сообщают в воскресенье западные СМИ.

По их данным, террорист-смертник взорвал себя на рынке в шиитском районе Баладият.

Ранее в воскресенье стало известно, что 12 человек погибли, 50 получили ранения в результате взрыва в восточной части Багдада на овощном базаре в районе, населенном преимущественно шиитами. Тогда ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

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