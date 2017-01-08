Среди пострадавших от терактов в Багдаде украинцев нет – МИД

Среди погибших и пострадавших от терактов, произошедших в воскресенье в Багдаде, украинцев нет, сообщает консульская служба министерства иностранных дел Украины.

"Посольство Украины (в Ираке – ИФ) информирует об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших в результате теракта в Багдаде 08.01.17", - говорится в сообщении на странице Службы в Твиттер.

Как сообщалось, по меньшей мере, семь человек погибли, свыше 10 получили ранения в результате второго за день теракта в Багдаде, сообщают в воскресенье западные СМИ.

По их данным, террорист-смертник взорвал себя на рынке в шиитском районе Баладият.

Ранее в воскресенье стало известно, что 12 человек погибли, 50 получили ранения в результате взрыва в восточной части Багдада на овощном базаре в районе, населенном преимущественно шиитами. Тогда ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".