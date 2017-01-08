События

09:34 08.01.2017

Взрыв прогремел на рынке в Багдаде, 12 погибших, полсотни ранены

12 человек погибли, 50 получили ранения в результате взрыва в восточной части Багдада, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль на овощном базаре в районе, населенном преимущественно шиитами.

31 декабря в иракской столице в результате взрыва двух бомб погибли 28 человек, 54 получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за эти взрывы.

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