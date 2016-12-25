События

15:09 25.12.2016

На месте пожара у станции метро "Лесная" в Киеве найдено тело погибшей женщины

На месте пожара на складах секонд-хенда в районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева найдено тело погибшей женщины, сообщает руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

"Во время гашения пожара и разбора сгоревший конструкций в туалете – и по словам свидетелей, они говорили, что там, возможно, находилась, женщина – действительно, мы нашли тело женщины. Тело очень обгорело, оно еще находится там (на месте пожара – ИФ), потому что работы по ликвидации пожара еще продолжаются", - сказала С.Водолага в эфире телеканала "112" в воскресенье.

При этом представитель ГСЧС подчеркнула, что "это еще не окончательная информация". "Окончательную информацию о количестве возможных жертв мы сможем сказать только после полного гашения пожара и также после разбора всех сгоревших конструкций", - отметила она.

"Версиями о причинах воспламенения занимаются правоохранительные органы. Они рассматривают абсолютно все версии от подпала до короткого замыкания. Уже окончательно причина будет устанавливаться после проведения оперативно-следственных действий", - добавила С.Водолага.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что пожар имеет место в торговых рядах секонд-хенда по ул.Мурманской, 6. Работы по его ликвидации до сих пор продолжаются. На месте события работает 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 92 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.

Как сообщалось, информация о пожаре на складах секонд-хенда в районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева, где расположен торговый комсплекс "Дарынок", поступила спасателям около 12:00 в воскресенье. По данным ГСЧС, площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м. Пожар был локализован в 13:10.

Ранее сообщалось, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

В связи с пожаром закрывались две последние станций метро на Святошинско-Броварской (М1) линии - "Лесная" и "Черниговская", поезда курсировали только до "Дарницы". В настоящее время движение восстановлено по всей линии, обе станции возобновили свою работу.

ВАЖНОЕ

В Счастье украинской стороне переданы тела двух погибших на Светлодарской дуге

Мощное землетрясение произошло в Чили

Тайфун обрушился на Филиппины

Движение на станциях киевского метро "Лесная" и "Черниговская" восстановлено

На месте пожара у станции метро "Лесная" в Киеве найдено тело погибшей женщины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Счастье украинской стороне переданы тела двух погибших на Светлодарской дуге – СМИ

Жители Запорожья вышли на Хортицу, чтобы покормить птиц, которые из-за снега и мороза могут пострадать от голода

Боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток

В ГСЧС сообщают о ликвидации пожара у станции метро "Лесная" в Киеве

Израильские пожарные пока не могут потушить огонь на нефтеперерабатывающем заводе

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/87718/gadalka-ya-vsegda-budu-ryadom/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА