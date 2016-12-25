Возле метро "Лесная" в Киеве горят склады секонд-хенда, закрыты две станции метро

В районе станции метрополитена "Лесная" на восточной окраине Киева горят склады секонд-хенда площадью 1,5 тыс. кв. м, сообщает руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага.

"По предварительной информации, горят склады секонд-хенда, пожар охватил площадь в 1,5 тыс. квадратных метров. Площадь большая, поэтому пожар можно увидеть и со стороны станции метро "Лесная", и со стороны "Дарынка", - рассказала С.Водолага в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Она отметила, что рядом также находится стоянка автомобилей.

С.Водолага сообщила, что вызов поступил около часа назад, через сеть минут на место происшествия прибыли первые пожарные. Сейчас на месте работает 14 единиц основной специальной техники, при этом техника еще прибывает. Пока пожар не локализирован, работа продолжается.

В свою очередь, в Киевском метрополитене сообщают о закрытии двух последних станций метро на Святошинско-Броварской (М1) линии в связи с происшествием. "Из-за пожара возле территории метрополитена в районе Дарынка станции "Лесная" и "Черниговская" временно закрыты. Поезда курсируют только до "Дарницы", - говорится в сообщении на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook.